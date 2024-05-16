Херш заявил, что Нетаньяху негласно признал «провал войны» в Газе

Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш обратил внимание на то, что руководитель израильского правительства Биньямин Нетаньяху оказался вынужден негласно признаться в том, что операция Вооружённых сил державы в секторе Газа завершилась провалом.
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