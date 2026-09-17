Жительница Москвы обнаружила плесень в салфетках для снятия макияжа из «ВкусВилла»

Жительница Москвы приобрела в магазине сети «ВкусВилл» салфетки для снятия лёгкого макияжа, которые оказались с плесенью и черными пятнами.
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