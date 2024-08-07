Жена британского политика арестована за призыв жечь отели для мигрантов

Жена члена местного совета Западного Нортгемптоншира Рэймонда Коннолли была арестована полицией за разжигание расовой ненависти после того, как заявила, что протестующие против миграции ультраправые должны поджечь все отели для мигрантов в Великобритании, 7 августа пишет The Daily Mail.