СМИ: Между Трасс и Карлом III возникли разногласия из-за поездки на саммит ООН

Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс попросила британского короля Карла III отказаться от посещения 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября текущего года.