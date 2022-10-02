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СМИ: Между Трасс и Карлом III возникли разногласия из-за поездки на саммит ООН

СМИ: Между Трасс и Карлом III возникли разногласия из-за поездки на саммит ООН

Премьер-министр Соединенного Королевства Лиз Трасс попросила британского короля Карла III отказаться от посещения 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября текущего года.

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