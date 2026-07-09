Жителям Подмосковья напомнили о штрафах за нарушения пожарной безопасности в лесах

В первой половине 2026 года Управление государственного лесного контроля и лесной охраны Комитета лесного хозяйства Московской области активно занималось борьбой с нарушениями правил пожарной безопасности в лесных массивах.
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