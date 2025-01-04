Концерт Лолиты хотят отменить из-за слов о "москалях"! Артистка снова столкнулась с проблемами.Певица Лолита, которая не так давно снова вернулась к гастрольной деятельности по российским городам, столкнулась с жестким противостоянием со стороны общественных деятелей.