Концерт Лолиты хотят отменить из-за слов о "москалях"! Артистка снова столкнулась с проблемами.Певица Лолита, которая не так давно снова вернулась к гастрольной деятельности по российским городам, столкнулась с жестким противостоянием со стороны общественных деятелей.
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