Нам конец, как только фронт на Курщине станет статичным – офицер ВСУ

Украинские войска будут уничтожены, как только они в Курской области перейдут в глухую оборону. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил майор ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».