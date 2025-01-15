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Царьград

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Дэвид Соломон: дерегулирование станет катализатором роста экономики США

Дэвид Соломон: дерегулирование станет катализатором роста экономики США

Глава Goldman Sachs Дэвид Соломон обсудил нестабильность экономики США. Он уверен в пользе дерегулирования рынка под руководством Трампа для инвестиций, но предупреждает о рисках ужесточения иммиграционной политики и новых тарифов.

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