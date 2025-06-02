В Кургане ждут жесткого генерала, а экс-губернатор Богомолов похоронил соратника: топ событий недели

Должность нового начальника курганского УМВД может получить генерал-майор полиции Сергей Воложинов, который зарекомендовал себя жестким борцом с коррупцией и требовательным руководителем в главке Краснодарского края.
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