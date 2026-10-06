Праздники 7 октября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

7 октября 2026 года – 74-летие президента России Владимира Владимировича Путина. Вообще же 7 октября объединяет пестрый калейдоскоп дат: пока в мире чествуют глобальное значение Всемирного дня хлопка и напоминают близким об их ценности в День "Ты важен мне", в России празднуют Всероссийский день беременных и профессиональный День штабных подразделений МВД.