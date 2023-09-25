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В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями

В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями

Отличный почин. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии.Об этом сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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Комментарии
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карла карлова
Вмдимо ,это вы волнуетесь,а армянского &quot;добра&quot; итак много и причем эдесь это?
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5 час.
карла карлова
Тебя забыла спросить о чем мне писать.Дома командуй и распоряжайся.Понятно,тетя?
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5 час.
Леонид Руси
Поставят свои кирки, попросят автономию и защиту в ООН от злых русских... А где они будут жить?
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5 час.

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