Отличный почин. В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии.Об этом сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
В Крым из Германии на ПМЖ переезжают семьями
Комментарии
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карла карлова
Вмдимо ,это вы волнуетесь,а армянского "добра" итак много и причем эдесь это?
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5 час.
карла карлова
Тебя забыла спросить о чем мне писать.Дома командуй и распоряжайся.Понятно,тетя?
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5 час.
Леонид Руси
Поставят свои кирки, попросят автономию и защиту в ООН от злых русских... А где они будут жить?
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5 час.
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