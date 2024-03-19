Полянский: пересмотр курса США – условие диалога о стратстабильности

Global Look Press Диалог о новых договоренностях по контролю над ракетно-ядерными вооружениями возможен только после кардинального пересмотра США и НАТО своего антироссийского курса, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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