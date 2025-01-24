Учёные обнаружили бактерии, которые питаются токсичными химикатами

Эти бактерии мутировали, проживая в загрязнённой химией почвеУчёные из Университета Буффало обнаружили штамм бактерий, который способен изменять и расщеплять по меньшей мере три типа так называемых "вечных химикатов" или ПФАС, а также, что более важно, некоторые токсичные продукты.