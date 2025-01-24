Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    Замечательная новость😍В Мытищах задержа...
  • Бендер Задунайский
    Трамп - Зеленскому : В случае провала явки , на подоконнике будет стоять рояль !"Дональд стесняет...
  • Игорь Васиков
    Мирные иностранцы готовят мирный госпереворот... .Британия готовится залить мирной кровью еще одну мирную страну!Тысячи протестующ...

Учёные обнаружили бактерии, которые питаются токсичными химикатами

Учёные обнаружили бактерии, которые питаются токсичными химикатами

Эти бактерии мутировали, проживая в загрязнённой химией почвеУчёные из Университета Буффало обнаружили штамм бактерий, который способен изменять и расщеплять по меньшей мере три типа так называемых "вечных химикатов" или ПФАС, а также, что более важно, некоторые токсичные продукты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх