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Татар-информ

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Журнал Newsweek назвал четырех возможных преемников Зеленского

Журнал Newsweek назвал четырех возможных преемников Зеленского

Американский журнал Newsweek перечислил четырех украинских политиков, которые могут претендовать на пост президента страны.

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