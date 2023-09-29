Блинкен высказался о претензиях НАТО на российские земли

Политик выступил с громким заявлением Ситуация на международной арене накаляется день ото дня. В Москве на протяжении долгого времени указывают на нездоровую активность западной военной коалиции в отношении России.
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