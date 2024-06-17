Сотрудничество России и КНДР взаимно укрепит суверенитет двух стран — Путин

Твердую уверенность во взаимном укреплении суверенитета двух стран — КНДР и России — выразил президент России Владимир Путин 18 июня в своей статье для газеты «Нодон синмун» «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», размещенной 18 июня на сайте Кремля.
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