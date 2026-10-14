“Former Vice President Kamala Harris on Wednesday said she would be campaigning later this month in Mississippi, New Hampshire and Wisconsin, as part of her tour to support Democratic candidates in the midterms,” the New York Times reports.
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