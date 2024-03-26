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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Геннадий Орлов: «В России плохие тренеры на всех уровнях. До Семака кто «Зенит» тренировал? Иностранцы. Это о чем-то говорит»

«Тренеры нужны, у нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях, и те единицы.

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