"Без комментариев": тренер "Краснодара" ответил на слухи о возможном уходе в "Спартак"

Накануне "чёрно-зелёные" разгромили "Пари Нижний Новгород" в матче пятого тура Кубка России.Главный тренер ФК "Краснодар" Владимир Ивич прокомментировал слухи о возможном переходе в "Спартак", которые появились 1 октября.
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