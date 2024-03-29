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Мировое обозрение

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Почему оклеветали Ивана Грозного

Почему оклеветали Ивана Грозного

Виктор Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 год Великий народный государь Современная историческая наука, если исследователи не заинтересованы в очернении государя Ивана Васильева, довольно легко опровергает выдвинутые против него обвинения как недостоверные или крайне преувеличенные.

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