Почему оклеветали Ивана Грозного

Виктор Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 год Великий народный государь Современная историческая наука, если исследователи не заинтересованы в очернении государя Ивана Васильева, довольно легко опровергает выдвинутые против него обвинения как недостоверные или крайне преувеличенные.