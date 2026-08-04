Еврокомиссия (ЕК) направила в Сеуту 30 офицеров Европола для усиления контроля границы. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной миграционному кризису в Сеуте.