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Политика как она есть

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ЕК направила в Сеуту 30 офицеров Европола для усиления контроля границы

ЕК направила в Сеуту 30 офицеров Европола для усиления контроля границы

Еврокомиссия (ЕК) направила в Сеуту 30 офицеров Европола для усиления контроля границы. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер на пресс-конференции по итогам экстренной онлайн-встречи министров внутренних дел ЕС, посвященной миграционному кризису в Сеуте.

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