Сводит счеты и прикрывается законом? Почему Санду ополчилась на Гуцул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что антикоррупционная прокуратура республики предъявила ей обвинение по уголовному делу против запрещенной в стране партии «Шор», открытому еще два года назад.
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