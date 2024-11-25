Суворовцы из Бабушкинского выиграли турнир по рукопашному бою

Московские суворовцы одержали уверенную победу в соревнованиях 1-го этапа школьной спортивной лиги по армейскому рукопашному бою Как сообщает паблик Московского суворовского училища, кадеты приняли участие в соревнованиях 1-го этапа школьной спортивной лиги по армейскому рукопашному бою, которые прошли во Дворце спорта на Миусах.