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В Белоруссии запретили продажу российского чая «Принцесса Канди» и «Гита»

В Белоруссии запретили продажу российского чая «Принцесса Канди» и «Гита»

Ограничения введены из-за нарушения требований по микробиологическим показателям безопасностиЗамглавы Минздрава Белоруссии, главный санитарный врач республики Александр Тарасенко подписал постановление о запрете продажи четырех марок пакетированного черного чая торговых марок «Принцесса Канди» и «Гита».

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