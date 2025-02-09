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«Зенит» поборется за очередного бразильца, фанаты требуют увольнения Гвардиолы. Новости и слухи дня

«Зенит» поборется за очередного бразильца, фанаты требуют увольнения Гвардиолы. Новости и слухи дня

Собрали свежее.Что в России«Зенит» интересуется центральным защитником «Фламенго» ОртисомGetty ImagesПетербургский «Зенит» проявляет интерес к приобретению центрального защитника бразильского «Фламенго» Лео Ортиса, сообщает BolaVip.

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