«Зенит» поборется за очередного бразильца, фанаты требуют увольнения Гвардиолы. Новости и слухи дня

Собрали свежее.Что в России«Зенит» интересуется центральным защитником «Фламенго» ОртисомGetty ImagesПетербургский «Зенит» проявляет интерес к приобретению центрального защитника бразильского «Фламенго» Лео Ортиса, сообщает BolaVip.
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