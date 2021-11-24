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Почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма

Почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма

Елена Панина Куда завела Гитлера коричневая эйфория — общеизвестно. Куда она приведет киевские власти — покажет ближайшее будущее На заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в настоящее время в Нью-Йорке, в минувшую пятницу была принята резолюция под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

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