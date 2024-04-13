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Несекретные материалы

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Чешские СМИ: конфликт на Украине проявил недалеких лидеров Европы

Чешские СМИ: конфликт на Украине проявил недалеких лидеров Европы

Еще одна проблема — постепенно приближающиеся выборы президента США. Они могут пошатнуть американскую решимость поддерживать украинский фронт, как однажды уже случилось с Афганистаном.

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Комментарии
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vagas Karlito
Совершенно согласен!)) Удручающее зрелище   политики у власти Европы!  Что характерно там  многие как бы  все же мыслят здраво а к власти приходит то что есть!!)))
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11 час.
Юрий Николаев
Как у нас в России говорят_____ Набрали по объявлению?
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2 час.
СЗ
Светлана Зуева
Дебил на дебиле и дебилом погоняет-вот такие политики на западе!
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50 мин.

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