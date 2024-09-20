Политика как он...
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В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

В Европе заявили о нецелесообразности конкуренции в ракетостроении

В Европе конкуренция в области тяжелого ракетостроения нецелесообразна, так как бюджет космических программ в Европе в пять раз меньше, чем в США, заявил гендиректор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль.

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