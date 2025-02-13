Расчет САУ «Гвоздика» поразил опорный пункт ВСУ на дзержинском направлении

Расчет 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 «Гвоздика» отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа нанес удары по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дзержинском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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