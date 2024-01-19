Минобороны Белоруссии: Конфликт между Западом и Востоком перешел в горячую фазу

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин сообщил, что военно-политическая ситуация и политико-силовая конфигурация в европейском регионе радикальным образом изменились, конфликт между Западом и Востоком перешел в горячую фазу.
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