Каким видит идеальный отдых мужчина, представить легко. Достаточно посмотреть рекламу каких-нибудь сухариков «Вдали от жен», оперативную съемку из сауны или зайти в любой мужской клуб, где извиваются гибкие и стройные работницы шеста.
Как должна отдыхать женщина?
Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена в своем умопомрачении на почве радикального феминизма совсем тронулась. Про "двух девушек и женское кафе" - там имела место неприкрытая пропаганда ЛГБТ, за что этих двух гнид справедливо и уели в итоге...
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6 час.
А
Александр24
Полный идиотизм. Отдых должен быть совместным с мужем.
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15 мин.
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