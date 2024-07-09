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Всё о женщинах

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Как должна отдыхать женщина?

Как должна отдыхать женщина?

Каким видит идеальный отдых мужчина, представить легко. Достаточно посмотреть рекламу каких-нибудь сухариков «Вдали от жен», оперативную съемку из сауны или зайти в любой мужской клуб, где извиваются гибкие и стройные работницы шеста.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена в своем умопомрачении на почве радикального феминизма совсем тронулась. Про &quot;двух девушек и женское кафе&quot; - там имела место неприкрытая пропаганда ЛГБТ, за что этих двух гнид справедливо и уели в итоге...
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Александр24
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