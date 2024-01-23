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Медведев подколол представителя Госдепа США словами «война неизбежна»

Медведев подколол представителя Госдепа США словами «война неизбежна»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не остался в стороне от неосторожных высказываний представителя американского Госдепа о том, что наша страна не сможет получить назад Аляску.

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