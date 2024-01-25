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В России предложили создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей

В России предложили создать памятку для учителей об основах ведения соцсетей

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия травле или троллингу.

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