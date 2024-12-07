В центре Петербурга в выходной день будут снимать исторический видеоролик "Горе от ума" Водителей города на Неве предупреждают о дорожных ограничениях на время работы над картиной.
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В центре Петербурга в выходной день будут снимать исторический видеоролик "Горе от ума" Водителей города на Неве предупреждают о дорожных ограничениях на время работы над картиной.