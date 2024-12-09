В Новосибирской области в ночь на 9 декабря похолодало до -29 градусов

Самые низкие температуры зафиксировали в Кыштовском и Северном районах.Синоптики Западно-Сибирского УГМС опубликовали данные, согласно которым минувшей ночью на некоторых территориях Новосибирской области температура опустилась почти до -29 градусов.
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