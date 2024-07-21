Почему генерал Бастрыкин снова заговорил о возвращении смертной казни в России?

Елена Волкова

Хватит уже нянькаться и играть в либерализм с кровавыми убийцами! Что это вообще за такое, они убили людей и их же содержат за наш с вами счёт! Смертная казнь должна быть возвращена! Мы не настолько богаты, чтобы содержать этих уродов!