Почему генерал Бастрыкин снова заговорил о возвращении смертной казни в России?

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Комментарии
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Irina Pchibyla
ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ  !!!!!
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7 час.
Елена Волкова
Хватит уже нянькаться и играть в либерализм с кровавыми убийцами! Что это вообще за такое, они убили людей и их же содержат за наш с вами счёт! Смертная казнь должна быть возвращена! Мы не настолько богаты, чтобы содержать этих уродов!
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4 час.

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