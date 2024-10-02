Пропавшего пять месяцев назад 20-летнего россиянина нашли живым на вокзале

Двадцатилетнего жителя Казани, пропавшего пять месяцев назад, нашли живым на вокзале. Родственники россиянина отчаялись и обратились к тарологам, последние уверяли, что молодой человек «очень грустный и холодный».
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