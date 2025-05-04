Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 4 мая заявил, что посетит Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы, несмотря на угрозы, которые исходят от Украины, в том числе, от главы киевского режима Владимира Зеленского.
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