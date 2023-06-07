БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Полонезы» на западе Белоруссии поправят здоровье больных польских генералов

«Полонезы» на западе Белоруссии поправят здоровье больных польских генералов

В Варшаве готовятся к восстанию против Лукашенко. В Минске знают мятежников поименно Андрей Дятлов На фото: РСЗО «Полонез» (Фото: Наталия Федосенко/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Александров «Напряженность вблизи наших границ с каждым днем возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя командование, личный состав и ветеранов погранвойск.

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