«Полонезы» на западе Белоруссии поправят здоровье больных польских генералов

В Варшаве готовятся к восстанию против Лукашенко. В Минске знают мятежников поименно Андрей Дятлов На фото: РСЗО «Полонез» (Фото: Наталия Федосенко/ТАСС) Материал комментируют: Михаил Александров «Напряженность вблизи наших границ с каждым днем возрастает и требует от всех пограничников высокого профессионализма, повышенной бдительности, самоотверженности и железной дисциплины», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя командование, личный состав и ветеранов погранвойск.