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«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

«Трамп потерпел неудачу. Война продолжится – американский профессор

Президент США Дональд Трамп не закончит войну против России, а просто переложит расходы на Европу. Об этом в эфире радиостанции «Spectator tv» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп и Зеленский на днях подпишут &quot;сделку&quot; по украинским  месторождениям, и Трамп завалит Украину вооружением.
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23 час.
СК
Сергей Ковалев
профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в какой партии состоит?
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22 час.
владимир рябченко
Ликуд
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12 час.
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