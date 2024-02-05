Позывной "Маяк": путь от рядового до командира, борьба с нацизмом и поддержка сослуживцев

Дело предков Четыре года многонациональный советский народ сражался против фашистской гидры. И вот спустя десятилетия внукам и правнукам воинов-победителей вновь приходится бороться с проявлениями нацизма, которые западный мир взрастил на украинской земле.
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