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Крымская газета

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Позывной "Маяк": путь от рядового до командира, борьба с нацизмом и поддержка сослуживцев

Позывной "Маяк": путь от рядового до командира, борьба с нацизмом и поддержка сослуживцев

Дело предков Четыре года многонациональный советский народ сражался против фашистской гидры. И вот спустя десятилетия внукам и правнукам воинов-победителей вновь приходится бороться с проявлениями нацизма, которые западный мир взрастил на украинской земле.

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