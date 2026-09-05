Путин рассказал о перспективах скоростного сообщения Москвы с регионами

Масштабные технологические проекты, которые реализуются в Москве, придают мощный импульс развитию целых территорий, заявил президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии в честь 879-й годовщины города в концертном зале «Зарядье».
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