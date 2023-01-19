Федеральный суд США вызвал Boeing для обвинения по делу о катастрофах самолетов 737 MAX

Федеральный судья в США обязал аэрокосмическую компанию Boeing 26 января предстать перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 MAX, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление судьи.
Федеральный судья в США обязал аэрокосмическую компанию Boeing 26 января предстать перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 MAX, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление судьи.
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