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Федеральный суд США вызвал Boeing для обвинения по делу о катастрофах самолетов 737 MAX

Федеральный суд США вызвал Boeing для обвинения по делу о катастрофах самолетов 737 MAX

Федеральный судья в США обязал аэрокосмическую компанию Boeing 26 января предстать перед судом для предъявления обвинений в мошенничестве, связанном с двумя катастрофами самолетов 737 MAX, сообщает РИА Новости, ссылаясь на постановление судьи.

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