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Сроки, когда проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии в 2027 году

Сроки, когда проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии в 2027 году

Когда в 2027 году проиндексируют пенсии зависит от их типа – страховые, социальные или военные. Перерасчет производится по законодательно закрепленному графику, напомнил Евгений Машаров из комиссии российской Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

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