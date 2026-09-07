Сроки, когда проиндексируют страховые, социальные и военные пенсии в 2027 году

Когда в 2027 году проиндексируют пенсии зависит от их типа – страховые, социальные или военные. Перерасчет производится по законодательно закрепленному графику, напомнил Евгений Машаров из комиссии российской Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан.