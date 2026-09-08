Костюк дебютирует в топ-10

Марта Костюк впервые войдет в топ-10 рейтинга WTA по итогам US Open . Она станет третьей теннисисткой в этом сезоне после Виктории Мбоко и Линды Носковой , дебютировавшей в первой десятке.
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