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Пятый канал

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Трамп: США хватит нефти из Венесуэлы на 500 лет

Трамп: США хватит нефти из Венесуэлы на 500 лет

Энергетическая сделка с Венесуэлой позволит США получить доступ к 65 миллиардам баррелей нефти, которых стране хватит на 500 лет.

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