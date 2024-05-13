Зеленский — «тыква», а Запад — «е**т»: экс-соратник Бориса Джонсона непечатно отозвался о курсе Запада по Украине — Politico

Бывший советник Бориса Джонсона и глава штаба сторонников брексита на референдуме о выходе Великобритании из ЕС Доминик Каммингс в четверг в нецензурной форме раскритиковал политику Запада на украинском направлении, сообщает Politico.
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