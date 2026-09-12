Putin warns European troops in Ukraine would mean 'war with Russia'

Speaking at the BRICS summit, President Vladimir Putin warned European countries that sending troops into Ukraine would mean "war with Russia.
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