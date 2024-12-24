Во встрече лидеров СНГ в Петербурге примет Эмомали Рахмон

Мероприятие состоится 25 декабря Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в неформальной встрече лидеров стран — участниц Содружества независимых государств, которая состоится 25 декабря в Петербурге.
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