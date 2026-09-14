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Аналитик Станкевич: Мендель уходила не только от Зеленского, но и от его режима

Аналитик Станкевич: Мендель уходила не только от Зеленского, но и от его режима

Украинский президент ввел санкции против своего бывшего спикера Юлии Мендель. Она ушла с поста в 2021-м и только год назад неожиданно начала выступать с критикой бывшего босса и его окружения.

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